Şükrü Yaman kimdir? Şükrü Yaman Diyarbakır Emniyet Müdürü oldu!

Şükrü Yaman kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değiştirildi. Şükrü Yaman Diyarbakır Emniyet Müdürü oldu. Diyarbakır Emniyet Müdürü olan Şükrü Yaman kimdir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

ŞÜKRÜ YAMAN KİMDİR?

1969 yılında Ankara’da doğdu, Çankırı ili Ilgaz ilçesi İkikavak Köyü nüfusuna kayıtlıdır. 1988 yılında Polis Kolejinden, 1992 yılında Polis Akademisinden mezun olduktan sonra sırası ile 1992-2003 yılları Emniyet Genel Müdürlüğünde, 1998-2001 yılları arası Almanya’da misyon koruma görevinde, 2003-2007 yılları arası Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde, 2007-2014 yılları arası Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, 2014-2015 yılları arası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2015 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek önce Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığında sonrasında ise Teftiş Kurulunda Polis Başmüfettişi olarak görev aldı.

26.10.2016 tarih ve 2016/682 sayılı Kararname ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanarak göreve başlamıştır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

