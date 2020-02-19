'Suikast dosyasının açılması babamın özünü gösterecek'

ABD’de ırkçılığa karşı mücadele veren sembol isim Malcolm X’in kızı İlyasa Şahbaz, İletişim Başkanlığınca İstanbul’da düzenlenen “Malcolm X ve Onun Dünyası” konferansında konuştu. Netflix’te Malcom X’in suikastine dair yayımlanan belgeselin ardından Manhattan Savcılık Ofisi’nin dosyayı yeniden açmasını değerlendiren Şahbaz şunları kaydetti: “Bundan dolayı çok mutluyum. Çünkü bu, Malcolm’un doğru doğasını, gerçek özünü gösterecek. Onun hakkında yazılanlar doğru değildi. Allah’a tümüyle hizmet ediyordu, dürüstlüğünden asla taviz vermemişti. Onu kimin öldürdüğünü bulmak bize Malcolm’un gerçekten kim olduğunu gösterecek.”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, Şahbaz’a konuşmasının ardından hediye sundu.

İSLAM’I BİZ ANLATMALIYIZ

“Babam müziği, şiiri, sanatı seviyordu, sevgi doluydu. Bunları Allah için yapıyordu. Babam derdi ki, ‘Bizim tarihimiz var, herkesin bir tarihi var, biz bunu kontrol etmeliyiz.’ Hikayenin anlatıcısı biz olmalıyız. Oturup bir başkasının anlatmasını, ‘İslam budur’ demesini kabul etmemeliyiz.”

ERDOĞAN AİLESİ İLHAM VERİCİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve kızlarının ilham verici isimler olduğunu söyleyen Şahbaz, Türkiye’nin önemli bir ülke olduğunu, güzelliklerinin tanıtılması için kitaplar yazılması gerektiğini ifade etti.