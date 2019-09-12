Şüheda fışkıracak toprağı sıksan...
Çanakkale Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü koordinasyonunda İl Özel İdare ekipleri ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü tarafından yürütülen Anadolu Yakası Şehitlikleri İhya Projesi kapsamında 104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği’nin yeri tespit edildi.
Çanakkale Savaşları Enstitüsü’nün yaptığı çalışmalarda, Kumkale muharebesinde 467 şehitten daha fazla kaybımızın olduğu; 5 yüzbaşı, 3 mülâzım, 611 er olmak üzere toplam 619 şehidimizin defnedildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Kumkale muharebe alanında yapılan araştırmalar sonucu, muhtemel defin alanı tespit edildi. GPR (yer altı radarı) yöntemi uygulanarak defin alanı kesinleştirildi.