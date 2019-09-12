Şüheda fışkıracak toprağı sıksan...

Çanakkale Savaşları Enstitüsü’nün yaptığı çalışmalarda, Kumkale muharebesinde 467 şehitten daha fazla kaybımızın olduğu; 5 yüzbaşı, 3 mülâzım, 611 er olmak üzere toplam 619 şehidimizin defnedildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine Kumkale muharebe alanında yapılan araştırmalar sonucu, muhtemel defin alanı tespit edildi. GPR (yer altı radarı) yöntemi uygulanarak defin alanı kesinleştirildi.