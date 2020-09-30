Suç örgütü senet imzalamayanı pitonla tehdit etmiş: Yılanı boynuma bıraktılar

Antalya’da tefecilik yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik 26 Eylül’de 4 farklı ilde düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, operasyonda ele geçirilen piton yılanı dikkat çekmişti. Örgütün yılanı, senetleri imzalamak istemeyenleri korkutmak amacıyla kullandıkları tespit edildi.

AA’da yer alan habere göre, yüksek faizle borç para vererek, “"tefecilik yapma, silahla tehdit ve darp, zorla senet imzalattırılması" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüphelinin, yılanı parasıyla birinden aldıklarını söyledikleri öğrenildi.

Operasyonda ele geçirilen 2 metre uzunluğundaki piton, Antalya Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

“SENEDİ İMZALAMAYINCA BOYNUMA DOLADILAR”

İsmi açıklanmayan mağdur bir iş insanı emniyetteki ifadesinde, “"Zorla senet imzalatmak istediler. İmzalamayınca beni tehdit ettiler. Sonra piton yılanını boynuma bıraktılar. Yılan boynuma ve kollarıma dolandı. Korkudan imzalamak zorunda kaldım." dediği öğrenildi.

Bazı müştekiler de ifadelerinde şu ayrıntılara yer verdi: "İmzalamak istemediğimizde gözümüzün önüne yılanı getiriyorlardı. Hatta bulunduğumuz yerde rahat dolaşmasını sağlıyorlardı. Kolumuzu açtırıp, kolumuzun üstüne bırakıyorlardı."