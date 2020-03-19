Suat Ülhan kimdir? Süper Baba'nın “Fırıncı Musti”si Suat Ülhan öldü mü?

Tiyatro ve sinema sanatçısı Suat Ülhan dün, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Pek çok sinema ve dizi filmlerinde yer alan sanatçının ilk TV dizisi deneyimi Üvey Baba’da canlandırdığı ‘Süleyman’ karakteri oldu. Süper Baba dizisinde oynadığı ‘Fırıncı Musti’ karakteriyle tanınıyordu. Suat Ülhan ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SUAT ÜLHAN KİMDİR?

Suat Ülhan 1949’da İstanbul’da doğdu. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptı. 1998 yılında Star TV’de yayınlanan Üvey Baba, ilk dizi deneyimi oldu. Yine TV dizisi Süper Baba'da ‘Fırıncı Musti’ karakterini canlandıran oyuncu, İstanbul Kanatlarımın Altında filminde ‘Agop’, Baba Evi’nde ‘Antrenör’, Bir Aşk Uğruna’da ‘Reşit’, Deli Yürek’te ‘Usta’, Çarli dizisinde ise ‘Tamirci’ karakterlerini canlandırmıştır.

GENCO ERKAL DUYURDU

Genco Erkal, ‘sahne arkadaşım’ dediği Suat Ülhan’ın ölüm haberini Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

71 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nden kaldırılacak.