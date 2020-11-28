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28 Kasım 2020 Cumartesi 13:34 | Son Güncelleme:

Su seviyeleri düştü, Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu

Su seviyeleri düştü, Kızılırmak'ı besleyen dere tamamen kurudu
DHA

Sivas'ın Hafik ilçesinden geçen, Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ı besleyen Özdere, tamamen kurudu.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından başlayıp, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçerek Karadeniz'e dökülen 1355 kilometrelik mesafesi ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ı besleyen Sivas'ın Hafik ilçesindeki Özdere, tamamen kurudu.

DHA'da yer alan habere göre, on yıllarda yağmur ve kar yağışının azalması ve çiftçilerin tarım arazilerini düzensiz sulamaları nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşandığı belirtiliyor. Ayrıca Kızılırmak'a bağlanan bazı akarsularında yetersiz olduğu gözlendi.

"YAZIN BURASI TAMAMEN SUYDU"

Özdere'nin ilk defa kuruduğunu belirten Nazim Aslan, "Yazın burası tamamen suydu. Ama şu anda hiçbir şey yok" dedi.

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