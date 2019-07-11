'Sitrik asit' adlı kimyasal maddenin diğer adı hangisidir? Güven Bana sorusu 'Sitrik asit' adlı kimyasal maddenin diğer adı hangisidir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 11 Temmuz Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: Tuz ruhu

B: Limon tuzu

C: Çamaşır suyu

D: Kabartma tozu

Doğru cevap: Limon tuzu