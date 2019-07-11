'Sitrik asit' adlı kimyasal maddenin diğer adı hangisidir? Güven bana sorusu
'Sitrik asit' adlı kimyasal maddenin diğer adı hangisidir? Güven Bana sorusu 'Sitrik asit' adlı kimyasal maddenin diğer adı hangisidir? Müge Anlı’nın sunumu ile gerçekleşen Güven Bana yarışma programı her perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. İki kişinin yarıştığı programda toplam ödül 1.000.000 TL. Tatlı Sert programı ile başarılı işlere imza atan Müge Anlı, yaz aylarında yarışma programı ile ekranlara dönüş yaptı. Güven Bana yeni bölümü 11 Temmuz Perşembe günü seyirci ile buluştu
'Sitrik asit' adlı kimyasal maddenin diğer adı hangisidir? Güven Bana sorusu 'Sitrik asit' adlı kimyasal maddenin diğer adı hangisidir? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 11 Temmuz Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu
A: Tuz ruhu
B: Limon tuzu
C: Çamaşır suyu
D: Kabartma tozu
Doğru cevap: Limon tuzu