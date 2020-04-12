Stephen King son romanına korona güncellemesi yaptı

Dünyada 1 milyon 500 binden fazla insanı etkileyen koronavirüs nedeniyle yaşananlar ünlü yazar Stephan King’in yazdığı yeni kitabına da yansıdı. 72 yaşındaki yazar, kitabında 2020’de geçen olayları değiştirmek zorunda kaldığını açıkladı. Stephen King, yeni romanındaki olayların 2020’de geçtiğini belirterek şöyle devam etti: Sonra koronavirüs ortaya çıktı. Hemen geri dönüp yazdığım kopyayı inceledim. Ve gördüm ki karakterlerimden ikisi gemiyle seyahate çıkıyor. Kimsenin bu yıl gemiyle seyahate çıkamayacağını fark ettim. Böylece her şeyi kontrol edip olay örgüsünü hemen insanların toplanıp bir araya gelebildiği 2019 yılına çektim. Böylece hikâye işleyecekti” dedi.

DÜNYA ROMANLARI GİBİ



Bugünlerde “Sanki bir Stephen King öyküsünde yaşıyormuşuz gibi hissediyorum” diyen birçok okuru olduğunu söyleyen King’in böyle hissedenlere tek cevabı ise “Üzgünüm” oldu.