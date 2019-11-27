Steam sonbahar indirimleri başladı! Steam indirimlerinde hangi oyunlar indirime girdi?

Steam sonbahar indirimleri nihayet başladı! Oyuncuların merakla beklediği birbirinden eğlenceli ve sürükleyici oyunların uygun fiyata satıldığı indirim için beklenen gün geldi. Dünya üzerinde en bilindik oyun oynama platformlarından birisi olan Steam, Valve tarafından 2003 yılında çıkmış ve popülaritesini günümüzde kadar başarıyla sürdürmüştür. Peki, Steam sonbahar indirimlerinde alınabilecek oyunlar hangileri?

STEAM SONBAHAR İNDİRİMLERİ BAŞLADI!

Milyonlarca oyuncunun heyecanla beklediği Steam sonbahar indirimleri resmen başladı. İndirimler 3 Aralık'a kadar sürecek. İşte indirimde yer alan ürünlerden bazıları:

STEAM İNDİRİMLERİNDE ALINACAK OYUNLAR

GTA 5: 84,50 TL

CREW 2: 67,25 TL

PUBG: 43,50 TL

Rainbow Six Siege: 41,19 TL

The Witcher 3 Wild Hunt: 22,49 TL

Gears 5: 46 TL

Euro Truck Simulator 2: 9,75 TL

NBA 2K20: 124,50 TL

FM 2020: 179 TL

Pes 2020: 99,50 TL

Rocket League: 15,50 TL

The Forest: 19,20 TL

Hearts of Iron 4: 23,60 TL

Resident Evil 2: Biohazard: 131,67 TL

Destiny 2: Shadowkeep: 95,40 TL

İndirimle beraber Steam Ödülleri için aday gösterme sekmesi de uygulamaya eklendi.

Ödül kategorileri şu şekilde:

Yılın Oyunu Ödülü

Yılın VR Oyunu Ödülü

Aşk İle Devam Ettirilen Ödülü

Arkadaşlarla Daha Zevkli Ödülü

En Yenilikçi Oynanış Ödülü

Zengin Hikayeye Sahip Üstün Oyun Ödülü

Kötü Olduğun En iyi Oyunlar Ödülü

Üstün Görsel Stil Ödülü