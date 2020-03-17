Starbucks kapalı mı? Kafelerin ardından Starbucks kapanıyor mu?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, düğün salonları, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya gibi birçok yerin faaliyeti durduruldu. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler, yoğunluğuyla dikkat çeken Starbucks’a çevrildi.

STARBUCKS KAPANIYOR MU?

Starbucks da corona virüs nedeniyle düzenlenen genelge kapsamında, kapatılan işletmelere dahil oldu. İkinci bir genelgeye kadar Starbucks kapalı kalacak.