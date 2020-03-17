Starbucks kapalı mı? Kafelerin ardından Starbucks kapanıyor mu?
Starbucks kapalı mı? Sorusu vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde arama motorlarında aratılıyor. Türkiye'de korona virüs tedbirleri hız kesmeden devam ediyor. Kafe ve eğlence mekanlarının kapatılma kararının ardından Starbucks'ın da kapanacağı ihtimali merakla takip ediliyor. Starbucks kapanıyor mu? Sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz…
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrası tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, düğün salonları, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya gibi birçok yerin faaliyeti durduruldu. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler, yoğunluğuyla dikkat çeken Starbucks’a çevrildi.
STARBUCKS KAPANIYOR MU?
Starbucks da corona virüs nedeniyle düzenlenen genelge kapsamında, kapatılan işletmelere dahil oldu. İkinci bir genelgeye kadar Starbucks kapalı kalacak.