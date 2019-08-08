Standart bir satranç maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane 'vezir' vardır? Güven Bana sorusu Standart bir satranç maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane 'vezir' vardır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 8 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: 2

B: 4

C: 6

D: 8

Doğru cevap: 2