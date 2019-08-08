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  3. Standart bir satranç maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane 'vezir' vardır?

Standart bir satranç maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane 'vezir' vardır?

Standart bir satranç maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane 'vezir' vardır"

Standart bir satranç maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane 'vezir' vardır? Güven Bana sorusu Standart bir satranç maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane 'vezir' vardır? Müge Anlı’nın sunumu ile gerçekleşen Güven Bana yarışma programı her perşembe günü Atv ekranlarında yayınlanıyor. İki kişinin yarıştığı programda toplam ödül 1.000.000 TL. Tatlı Sert programı ile başarılı işlere imza atan Müge Anlı, yaz aylarında yarışma programı ile ekranlara dönüş yaptı. Güven Bana yeni bölümü 8 Ağustos Perşembe günü seyirci ile buluştu

Standart bir satranç maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane 'vezir' vardır? Güven Bana sorusu Standart bir satranç maçının başında oyun tahtasında toplam kaç tane 'vezir' vardır? Müge Anlı’nın sunumuyla gerçekleşen Güven Bana yarışma programı yoğun ilgi görüyor. Güvenmeye odaklı programda iki yarışmacı 1.000.000 TL’lik ödül için yarışıyor. 8 Ağustos Perşembe günü yayınlanan Güven Bana programında yarışmacılara yine birbirinden zorlayıcı sorular soruldu

A: 2

B: 4

C: 6

D: 8

Doğru cevap: 2

 

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