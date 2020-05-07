Spotify, TikTok ve Pinterest çöktü mü? Sosyal medya kullanıcıları Twitter'a akın etti
Spotify, TikTok ve Pinterest uygulamaları çöktü mü? Spotify, TikTok ve Pinterest'e erişim sağlayamayan sosyal medya kullanıcıları, şikayetlerini Twitter üzerinden dile getirdi.
Spotify, TikTok ve Pinterest’e erişim konusunda sıkıntı yaşandı. Sosyal medya kullanıcıları, Spotify, TikTok ve Pinterest’e bağlanamama noktasındaki şikayetlerini Twitter üzerinden dile getirdi.
Aksam.com.tr’nin Downdetector’den edindiği bilgilere göre, saat 01.22 itibarıyla erişim sıkıntısı yaşanmaya başlanan Spotify ile ilgili olarak 40 bin şikayette bulunuldu.
Pinterest’le ilgili 7 bin şikayet kayda alınırken TikTok’a erişim sağlayamadığını bildirenlerin sayısı ise 37 bin olarak kayıtlara geçti.
Şikayetlerin çoğunlukla ABD, İngiltere ve Avrupa bölgelerinden geldiği bildirildi.