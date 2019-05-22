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  3. SP'den S-400 çıkışı: Yeni sisteme ihtiyaç var

SP'den S-400 çıkışı: Yeni sisteme ihtiyaç var

SP'den S-400 çıkışı: Yeni sisteme ihtiyaç var

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili hükümetin tavrını doğru bulduğunu söyledi. Karamollaoğlu, "Eğer bize bugüne kadar dost kabul ettiğimiz ülkelerden bir saldırı meydana geldiği takdirde kendimizi koruyacaksak böyle bir yeni sisteme ihtiyaç var" dedi.

SP lideri Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki gençlik merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin alacağı S-400'lerle ilgili konuşan Karamollaoğlu, Türkiye'nin bölgesini tehdit eden unsurlara karşı adım atması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin tavrını doğru bulduğunu belirten Karamollaoğlu, "Eğer bize bugüne kadar dost kabul ettiğimiz ülkelerden bir saldırı meydana geldiği takdirde kendimizi koruyacaksak, böyle bir yeni sisteme ihtiyaç var. Ne kadar baskı yapılırsa yapılsın, inşallah burada bir vazgeçme ya da gevşeme meydana gelmez" dedi.

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