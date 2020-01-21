Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri MEB son dakika! Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ile ilgili MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Başvuru işlemleri 6 Ocak ve 10 Ocak tarihleri aralığında tamamlanan öğretmen alımlarında süreç devam ediyor. 5 Şubat ve 22 Şubat tarihleri aralığında yapılacak olan sözlü sınavların nerelerde gerçekleştirileceği bugün belli olacak. Haberimiz içerisinden öğretmen atamaları ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmen başvurusu yapan adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek. Sözlü sınava alınacak adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019'da yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.

En çok 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi ve 1731 kontenjanla İngilizce öğretmenliğine atama yapılacağı bildirildi.