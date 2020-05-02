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  3. 'Sözleşmeli öğretmenlik' başvuruları elektronik ortamda yapılacak

'Sözleşmeli öğretmenlik' başvuruları elektronik ortamda yapılacak

'Sözleşmeli öğretmenlik' başvuruları elektronik ortamda yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, haziran ayında yapılacak "sözleşmeli öğretmenlik" başvurularının tamamen elektronik ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından sözleşmeli öğretmenlik başvurularına ilişkin paylaşımda bulundu.

Öğretmen adaylarının başvurularını nasıl yapabileceğine ilişkin tabloyu da paylaşan Selçuk, "Haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmenlik başvuruları tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.


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