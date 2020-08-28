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  3. Sözleşmeli öğretmen kadrosu için tercih süreci başladı
28 Ağustos 2020 Cuma 22:35 | Son Güncelleme:

Sözleşmeli öğretmen kadrosu için tercih süreci başladı

Sözleşmeli öğretmen kadrosu için tercih süreci başladı
AA

Milli Eğitim Bakanlığınca ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için eğitim kurumu tercih süreci başladı.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini, bugünden itibaren 31 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

Atama işlemleri, 1 Eylül'de sonuçlandırılacak.

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