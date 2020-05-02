Sözleşmeli öğretmelik başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretme atama başvurusu ne zaman? İşte başvuru ekranı

Sözleşmeli öğretmelik atama başvurusu yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Haziran ayında yapılacak “Sözleşmeli Öğretmenlik Başvuruları” tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları tablodan takip edebilirler. Atamaların hayırlı olmasını diliyorum. " açıklamasında bulundu. Sözleşmeli öğretmenlik atama başvuruları ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlkatama meb başvuru ekranı henüz aktif değil. Başvuruların alınacağı Haziran ayında aktif olacak ve haberimiz içerisinden erişim sağlanabilecektir.

2020 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL BAŞVURU YAPARIM?

2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında onaylı başvurunuz var mı? Yanıt "Evet" ise izlenecek adımlar şu şekilde:

2020 Ocak Sözlemeli Öğretmenliğe Başvuru ve atama Duyurusu kapsamında yapmış olduğnuz başvurudaki aynı mezuniyetle ve aynı alana mı başvurmak istiyorsunuz? Yanıt Evet ise;

“https://ilkatama.meb.gov.tr” adresinden kişisel e-devlet kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yapınız.

Başvuracağınız alanı,mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin.

“Alan, mezuniyet,formasyon eğitim durumunuzu Ocak 2020 ataması kapsamındaki verilerinizle sistem tarafından karşılaştırılır.” Bilgiler uyuşuyor mu? Yanıt Evet ise;

Sisteme resminizi yükleyin. Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.

Başvurunuzu kaydedin. (Onay işlemi otomatik olarak yapılacaktır.)

Başvuru Formunuzu cihazınıza çıktısını alarak muhafaza edin.

2020 Ocak Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında onaylı başvurunuz var mı? Yanıt "Hayır" ise izlenecek adımlar şu şekilde:

“https://ilkatama.meb.gov.tr” adresinden kişisel e-devlet kullanıcı adınız ve şifrenizle sisteme giriş yapınız.

Başvuracağınız alanı,mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin.

Sisteme resminizi ve atamaya esas belgelerinizin (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri) okunaklı şekilde taranmış hallerini yükleyin.

Başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurun.

Başvuru onayı için bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü seçin

Başvurunuzu kaydedin. (onay veya ret işlemi seçtiğiniz il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tarafından yapılacaktır.)

Başvuru onay veya ret durumunu sistem üzerinden takip edin

Başvurunuzun onaylanması durumunda Elektronik Başvuru Formunuzu cihazınıza kaydedin veya çıktısını alarak muhafaza edin. Ret durumunda ret gerekçeleri doğrultusunda yeniden başvuru yapabilirsiniz.