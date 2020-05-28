Sözleşmeli Er ön başvuru sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 2020 yılı sözleşmeli er alımı başvuru sonuçlarının açıklandığına ve seçim aşamalarının 2 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında yapılacağına yer verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

K.K.K. Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları internet adresinde yayımlanmıştır.