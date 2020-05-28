28 Mayıs 2020 Perşembe 15:41 | Son Güncelleme:
Sözleşmeli Er ön başvuru sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada 2020 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru sonuç ve seçim aşaması detaylarına yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 2020 yılı sözleşmeli er alımı başvuru sonuçlarının açıklandığına ve seçim aşamalarının 2 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında yapılacağına yer verildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
K.K.K. Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları internet adresinde yayımlanmıştır.