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  3. Sözde üst düzey terörist silahıyla teslim oldu: Beni HDP dağa kaçırdı

Sözde üst düzey terörist silahıyla teslim oldu: Beni HDP dağa kaçırdı

Sözde üst düzey terörist silahıyla teslim oldu: Beni HDP dağa kaçırdı

İşte çocukları HDP aracılığıyla dağa kaçırılan annelerin eyleminin kanıtı. 6 yıl önce Suruç’a kaçırılan sözde üst düzey terörist teslim oldu, ifadesinde, ‘Beni HDP kaçırdı’ dedi. 

Şanlıurfa’da, terör örgütü PKK’da sorumlu düzeydeki terörist silahı ve telsiziyle güvenlik güçlerine teslim oldu. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki K.B., 6 yıl önce Batman’dan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine kaçırıldı. 

‘KAMPTA EĞİTİM’

Suriye’ye götürülen K.B., ideolojik eğitimin ardından Irak’taki kampa gönderildi. Burada silahlı eğitim alan K.B., sorumlu düzeyde Suriye’de görevlendirildi. Örgütün gerçek yüzünü gören K.B, Suriye’deki kamplardan kaçarak Şanlıurfa Birecik’te uzun namlulu silahı ve telsiziyle jandarmaya teslim oldu. K.B.’nin verdiği ifadede, duyduğu pişmanlığı dile getirerek, Suruç’tan HDP aracılığıyla terör örgütü PKK’ya götürüldüğünü söylediği öğrenildi.

(AA) 


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