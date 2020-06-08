Yılmaz Özdil'in son bir aydaki 15 yazısı, eski yazılarından kopyala-yapıştır çıktı

Sözcü'de yazmayı bırakıp başka bir gazeteye transfer olması için kendisine 5 milyon dolar teklif edildiğini ancak kabul etmediğini iddia eden Yılmaz Özdil'in son bir ayda yayımlanan en az 15 köşe yazısını, eski yazılarından kopyaladığı ortaya çıktı.

Bilgilendirme yapılmadı

Özdil'in "kopyala yapıştır" yazılarını daha önce de inceleyen Malumatfurus.org, son derlemesinde yazarın mayıs ayından beri yayımlanan köşe yazılarını mercek altına aldı. 15 yazının Yılmaz Özdil'in eski yazılarından kopyalandığı tespit edildi. Özdil'in bu yazılarında okuyucularına eski yazılarını okuttuğuna dair bilgilendirme yapmadığının altı da özellikle çizildi.

O yazılar şöyle:

