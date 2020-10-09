Sözcü Gazetesi ve İsmail Saymaz'ın polisi karalamak için yaydıkları haber yalan çıktı!

Eskişehir'de 29 Eylül'de "Sem Motovlog" isimli sosyal medya kanalının reyting uğruna "Silahlı çevirme, 3 bin 700 lira ceza, gazlama" başlığıyla yayınladığı video Sözcü Gazetesi ve İsmail Saymaz için polisi kararlama kampanyasına dönüşmüştü. Saymaz ve Sözcü Gazetesi'nin söz konusu haberi yalan çıktı.

DUR İHTARINA UYMAYIP KAÇTILAR

Haber7.com'un yer verdiği habere göre, Motosiklet sürücüleri ilgili açıklama yapan Eskişehir Valiliği söz konusu kişilerin polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymadan kaçtığı grup üyelerinden S.T'nin ise polis memurlarının silah çekmek suretiyle durdurulduğunu açıkladı.

6 KİŞİYE PARA CEZASI UYGULANDI

Eskişehir'de kullandıkları motosikletlerle aşırı hız yapıp, yaşanan anları sosyal medya video paylaşım sitesi üzerinden yayınlayan 6 kişiye para cezası uygulandı.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Eskişehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Eylül'de sosyal medya video paylaşım sitesinde "Sem Motovlog" isimli kanal tarafından yüklenen "Silahlı çevirme, 3 bin 700 lira ceza, gazlama" isimli 13 dakikalık videonun yayınlandığı söz konusu görüntülerin ise bazı basın organlarında yer aldığının görüldüğü belirtildi.

Yapılan incelemede, 27 Eylül'de İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat Hattı'nı arayan vatandaşların, Eskişehir-Ankara kara yolu Kanlıpınar mevkisinden Ankara istikametine motosikletli kişilerin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yarış yaptıkları yönünde ihbarın olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aynı istikamette bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü radar bildirim ekibimiz 6 motosikletin en az 160-170 kilometre hızla, hız ihlali yaptığını çevirme ekibine telsizle bildirmesi üzerine, çevirme ekibi de motosikletleri durdurmaya çalışmıştır. Kendini Youtuber olarak tanımlayan S.Ç. isimli kişinin çektiği ve daha sonra sosyal medyadan sildiği, ancak tarafımızdan daha önce kopyalanan görüntülerin ve radar aracının görüntülerinin incelemesinden, şahıslardan S.Ç'nin 260 kilometre sürat yaptığı, plakasını katlamak suretiyle gizlemeye çalıştığı, uygulama noktasından hızla kaçanlardan S.S.Y'nin ise 26 ACN 431 plakasındaki 'C' harfini 'O' , '3' rakamını ise '8' yaparak 26 AON 481 olarak tahrifat yaptığı tespit edilmiştir."