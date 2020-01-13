İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Aralık 2019 tarihinde davaya ilişkin verdiği kısa kararın gerekçesini yazma işlemini tamamladı.

Mahkeme heyetince hazırlanan 165 sayfalık gerekçeli kararda, iddianame, savcılık mütalaası, tanık beyanları, sanık savunmaları, gazete kupürleri, FETO¨/PDY'nin silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ne ilişkin bilgiler, delillerin değerlendirilmesi, sanıkların hukuki durumu ile kısa karar yer aldı.

Davaya konu haber kupürlerine ve konularına yer verilen gerekçeli kararda, gazetenin 30 Mayıs 2015'te hukuka aykırı yo¨ntemlerle elde edilmis¸ olan ve tamamen FETO¨/PDY mensuplarının planlı ve organize s¸ekilde devlet aleyhine casusluk faaliyeti kapsamında MİT'e ait tırların durdurulması eyleminin go¨ru¨ntu¨lerini, hakkında kısıtlılık kararı bulunmasına ragˆmen kamuoyuna mans¸etten duyurdugˆu aktarıldı.

Gazetenin bu go¨ru¨ntu¨leri paylas¸arak FETO¨'nün olus¸turmak istedigˆi "Türkiye'yi tero¨r o¨rgu¨tlerine silah yardımı yapıyor" algısına hizmet eder nitelikte oldugˆu belirtilen kararda, gazetenin bu go¨ru¨ntu¨leri kamuoyuna verirken de o¨rgu¨tu¨n asıl amacına hizmet eder nitelikte vatana ihanet bas¸lıgˆını kullandıgˆı vurgulandı.

"'NAYLON DARBE!' YAZISI O¨RGU¨TSEL ALGIYI YAYMA HEDEFİNE HİZMET ETMİŞTİR"

Gerekçeli kararda, FETO¨'nu¨n medya yapılanması ile ilgili hazırlanan raporun sonuc¸ bo¨lu¨mu¨nde, medya yapılanmasının amac¸larından birinin de "Devletin, u¨lkenin gelecegˆini ilgilendiren milli konularda tersine algı yapmak" oldugˆuna işaret edilerek, şu değerlendirme yapıldı:

''Sözcü gazetesinde yapılan bu tu¨r haberlerin de amacı budur. Gazete yapmıs¸ oldugˆu bu haberle o¨rgu¨tu¨n emellerinin degˆis¸ik kitlelere ulas¸masına yardım etmis¸, o¨rgu¨tu¨n elini gu¨c¸lendirme adına o¨rgu¨te yardım etmis¸tir. Yine 15 Temmuz darbe giris¸imden hemen sonra So¨zcu¨ gazetesi aynı s¸ekilde o¨rgu¨tu¨n algı faaliyetlerine sahip c¸ıkarak, algı faaliyetlerinin toplumun farklı kesimlerine yayılmasını c¸abalamıs¸tır. S¸o¨yle ki; toplumda tanınmıs¸ gazetenin yazarı olan dosyamız sanıgˆı Necati Dogˆru'nun darbe giris¸imin hemen akabinde 17 Temmuz 2016 tarihinde gazetede yayınlanan 'Naylon darbe!' bas¸lıklı yazısı ic¸erigˆinde, 'Naylon darbeciler! I·ktidarı devirmeye kalktılar. Daha da gu¨c¸lendirdiler. Yoksa bu tezgahlanmıs¸ bir darbe miydi? Danıs¸ıklı do¨vu¨s¸ten bir kalkıs¸ma mıydı? Sen kalk Cumhurbas¸kanına darbe yaptım diye TRT'de bildiri okut, git Genelkurmay Bas¸kanını tutukla! Tankla TOMA'yı tokus¸tur. Bas¸arısız darbe yap. Kabak gibi tutuklan. U¨stu¨n c¸ıplak! Elin arkadan kelepc¸eli. Yere yu¨zu¨koyun uzan. Merak ediyorum: Bu darbecilerin tamamı, su¨zme saf Fethullahc¸ı subaylar mıdır? Kutulardan dolar c¸ıktıgˆı o 17 - 25 Aralık do¨neminden bu yana su¨rekli Fethullahc¸ı avı yapıldı, c¸ok sayıda Fethullahc¸ı tutuklandı. Buna ragˆmen orduda emir - komuta zincirini kırıp darbe giris¸imine bas¸vuracak bu kadar c¸ok Fethullahc¸ı subay nasıl gizli kaldı... '' s¸eklinde ifadeler kullanarak, 15 Temmuz darbe giris¸imin bas¸arısızlıkla sonuc¸lanmasından sonra FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨ mensuplarının sosyal medya u¨zerinden bas¸latmıs¸ oldugˆu 'kontrollu¨ darbe, hayali darbe, darbe tiyatrosu' gibi o¨rgu¨t u¨yeleri tarafından kurgulanan o¨rgu¨tsel algıyı yayma hedefine hizmet etmiştir.''

"FETO¨/PDY'ye yardım eylemini is¸ledigˆi anlas¸ılmıs¸tır"

Özellikle sanıgˆın so¨z konusu yazısının gazetede yayınlanmasından c¸ok kısa bir su¨re sonra o¨rgu¨t mensuplarınca sosyal medyada retweet edilerek yayılıp genis¸ toplum kesimine ulas¸tırılmaya c¸alıs¸ıldıgˆı anlatılan gerekçeli kararda, o¨rgu¨te ait sosyal medya hesaplarının sanıgˆın yazısını sahiplenerek daha o¨nceden kendilerinin yaptıgˆı yalan paylas¸ımların ve algının dogˆru oldugˆu konusunda sosyal medyada ikna c¸abalarına girdikleri dikkate alındıgˆında, So¨zcu¨ gazetesi ve So¨zcu¨ internet haber sitesi tarafından kamuoyuna sunulan birc¸ok haber, ko¨s¸e yazısının gazetenin yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ algı faaliyetlerini ortaya koyabilecek deliller kapsamında olduğu vurgulandı.

Gerekçeli kararda, yapılan degˆerlendirme sonucunda So¨zcu¨ gazetesinin 17-25 Aralık su¨recinden bas¸layarak 15 Temmuz 2016 tarihinden yas¸anan darbe giris¸iminden sonrada da devam eden haberleri bir bu¨tu¨n olarak incelendigˆinde, FETO¨/PDY silahlı tero¨r örgu¨tu¨nu¨n amac¸ ve ideallerine hizmet eder vaziyette oldugˆu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

''Özellikle o¨rgu¨tu¨n mes¸ru hu¨ku¨meti devirmek ic¸in giris¸mis¸ oldugˆu 17-25 Aralık sistemli ve organize operasyon, MİT tırlarının durdurulması ve en son olarak da 15 Temmuz darbe giris¸imi do¨nemlerinde o¨rgu¨te adeta can simidi olarak aynı algı faaliyetini u¨stlendigˆi, bu konuda yu¨zlerce algı ic¸eren haberler kamuoyuna sistematik ve su¨reklilik ic¸erecek s¸ekilde duyuruldugˆu, bunların gazetecilik faaliyeti kapsamında olamayacagˆı, o¨rgu¨t tarafından toplumun bas¸ka kesimlerinde olus¸turulmak istenen ve tu¨m topluma yaymayı amac¸ladıgˆı algının So¨zcu¨ gazetesi tarafından yapıldıgˆı, bo¨ylelikle gazetenin her ne kadar o¨rgu¨tle arasında organik ve hiyerars¸ik anlamda bagˆ yok ise de, kamuoyunda o¨rgu¨tu¨n stratejileri dogˆrultusunda algı faaliyetleriyle bilerek ve isteyerek o¨rgu¨tu¨n amacına hizmet ettigˆi, bu kapsamda So¨zcu¨ Medya kurumunun FETO¨/PDY Silahlı Tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yardım eylemini is¸ledigˆi tu¨m dosya kapsamında toplanan delillerden anlas¸ılmıs¸tır.''

(AA)