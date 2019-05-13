Söz dizisi 83. yeni bölüm fragmanı yayında mı? İşte, son bölümde yaşananlar

Söz 82. son bölüm izleyicileri Söz dizisi 83. yeni bölüm fragmanı hakkında araştırma yapıyor. Her hafta yeni bölümleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen Söz 83. yeni bölüm hakkında dizinin takipçileri araştırma yapıyor. Söz yeni bölüm fragmanı gelecek hafta yaşanacaklara dair ipuçları verecek. Dizide bu hafta; Erdem’in tutulduğu yerin bilgisini öğrenen Tim, hızla yola çıkar ancak kendisini Di Rabbako’nun kurduğu hain bir tuzağın içinde bulacağından habersizdir.

SÖZ 83. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz dizisi 83. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI - STAR TV

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tim, Erdem Komutan’ı kurtarmak için Yavuz önderliğinde harekete geçer.

Aradan geçen uzun zamanın ardından beklemedikleri bir anda karşılarında Yavuz komutanlarını gören Tim, Erdem’i kurtarmak için Yavuz önderliğinde hiç beklemeden harekete geçer.

Büyük patron Di Rabbako’nun yardımıyla ülkeye giriş yapan Linda, Erdem’in tutulduğu yere gitmek harekete geçecekken beklemediği bir sürprizle karşılaşır: Tim Linda’nın bulunduğu havalimanına ani bir baskın düzenler. Linda Yavuz’un başında olduğu Tim’in elinden kurtulmak için her yolu deneyecek fakat bunun bedeli çok ağır olacaktır.

Erdem’in tutulduğu yerin bilgisini öğrenen Tim, hızla yola çıkar ancak kendisini Di Rabbako’nun kurduğu hain bir tuzağın içinde bulacağından habersizdir.

Erdem’in vücuduna bağlı zamana karşı bir bomba vardır ve bu bombanın etkisiz hale getirilmesi için gereken şifreyi sadece Dragan biliyordur. Yavuz’la konuşan Di Rabbako Erdem’e karşılık Dragan’ı ister.

Tim takas için buluşma noktasına gittiğinde planları Erdem'i kurtarmaktır fakat Dragan’ı vermeye niyetleri yoktur.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

'SÖZ' FİNALE DOĞRU İLERLİYOR!

Star’da Pazartesi akşamları ekrana gelen, Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘SÖZ’, sezon sonunda final yapıyor. Birbirinden başarılı isimlerden oluşan dev oyuncu kadrosu, heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran 'SÖZ' ekranlara veda ediyor. İzleyenleri ekran başına kitleyen, sosyal medyanın en konuşulan projeleri arasında yerini alan 'SÖZ’, 84. bölümüyle son kez izleyici karşına çıkacak. Türkiye'de ilk kez Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen dizi olma özelliğini de taşıyan ‘SÖZ’, dev prodüksiyonuyla Türk televizyon tarihinde bir çok ilke imza attı. 3 sezondur heyecan ve aksiyonun bir an olsun eksik olmadığı SÖZ', finale doğru artan heyecan dolu hikayesiylede yine çok konuşulacak.

TOLGA SARITAŞ, 'EN İYİ ERKEK DİZİ OYUNCUSU' ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU!

Star’ın Pazartesi akşamlarına damga vuran, sevilen dizisi Söz’ün başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, Vefa Lisesi 14. Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri’nde, ‘En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülünün sahibi oldu. Başarılı oyuncuyu tebrik ediyoruz.