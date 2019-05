Söz yeni 82. bölüm fragmanı yayında mı? Söz izle 81. son bölüm Star TV'de

Söz 81. son bölüm izleyenler Söz 82. yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Star TV’de her Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşan Söz 81. son bölüm izleyicilerden tam not aldı. Dizide bu hafta; İstanbul’da korkunç bir patlama yaşanıyor. El Muğdar'ın serbest bırakılması için yapılan katliam yürekleri bir kez daha yakar. Sadık’ın sorguya alınması ile tehdit daha da büyüyor. Sadık, Dragan’ın serbest bırakılmaması durumunda İstanbul’un her yerinde patlamalar olacağını söylüyor. Tüm bu tehditlere rağmen Yavuz ve Eylem Sadık’tan önemli bilgiler ediniyor. Yavuz hemen harekete geçiyor.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Söz 82. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak fragman yayınlandığı takdirde sayfamızdan izleyebilirsiniz.

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI - STAR TV

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yavuz azılı düşmanı Dragan’ı yakalıyor. Ama Yavuz tüm öfkesine rağmen onu öldürmeyerek adalete teslim ediyor. Yavuz için henüz hiç bir şey bitmiyor. Yavuz Dragan’ı sorguya çekiyor. Dragan gibileri çok gördüğünü ama sonlarının aynı olduğunu söylüyor. Dragan hala kendinden çok emin. Yavuz ise onu dersini veriyor. Ayrıca Linda’dan aldıkları bilgiler doğrultusunda örgütün başındaki ismin peşine düşüyor. Kopuk ile beraber iz süren Yavuz hedefinde büyük patron var.

İstanbul’da korkunç bir patlama yaşanıyor. El Muğdar'ın serbest bırakılması için yapılan katliam yürekleri bir kez daha yakar. Sadık’ın sorguya alınması ile tehdit daha da büyüyor. Sadık, Dragan’ın serbest bırakılmaması durumunda İstanbul’un her yerinde patlamalar olacağını söylüyor. Tüm bu tehditlere rağmen Yavuz ve Eylem Sadık’tan önemli bilgiler ediniyor. Yavuz hemen harekete geçiyor. Tim de İstanbul’da yaşanabilecek yeni hain saldırılara engel olmak istiyor. Tim meydandaki canlı bombaların peşindeyken Yavuz da bu saldırıların arkasındaki asıl kişinin peşine düşüyor. Bu koşuşturmada asıl tehlike de yaklaşıyor.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

'SÖZ' FİNALE DOĞRU İLERLİYOR!

Star’da Pazartesi akşamları ekrana gelen, Yapımını TIMS&B Productions'un üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘SÖZ’, sezon sonunda final yapıyor. Birbirinden başarılı isimlerden oluşan dev oyuncu kadrosu, heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran 'SÖZ' ekranlara veda ediyor. İzleyenleri ekran başına kitleyen, sosyal medyanın en konuşulan projeleri arasında yerini alan 'SÖZ’, 84. bölümüyle son kez izleyici karşına çıkacak. Türkiye'de ilk kez Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen dizi olma özelliğini de taşıyan ‘SÖZ’, dev prodüksiyonuyla Türk televizyon tarihinde bir çok ilke imza attı. 3 sezondur heyecan ve aksiyonun bir an olsun eksik olmadığı SÖZ', finale doğru artan heyecan dolu hikayesiylede yine çok konuşulacak.

TOLGA SARITAŞ, 'EN İYİ ERKEK DİZİ OYUNCUSU' ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLDU!

Star’ın Pazartesi akşamlarına damga vuran, sevilen dizisi Söz’ün başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, Vefa Lisesi 14. Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri’nde, ‘En İyi Erkek Dizi Oyuncusu’ ödülünün sahibi oldu. Başarılı oyuncuyu tebrik ediyoruz.