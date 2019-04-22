Söz dizisi izle 79. son bölüm Söz 80. yeni bölüm fragmanı Star TV'de

Söz 80. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Söz’ün yeni bölüm fragmanında Dragan bir saldırı gerçekleştirir ve “İçeriden kimse sağ çıkmayacak.” der. Yavuz tutsak aldıkları Linda’yı konuşturmak için silah çeker. Derya yataktan kalkar gitmek ister ama istese de yapamaz. Yürüyemediğini gören Derya sinir krizine girer ve Derya’yı gören Yavuz çok üzülür. Teröristlerle ağır çatışmalar yaşanır. Yavuz Savcı Derya ile tehdit edilir. Eve gelen Yavuz Savcı Derya’nın kafasına silah doğrultulduğunu görür ve ardından kendisinin de etrafı sarılır. Yavuz’un ne yapacağı ise bilinmemektedir.

SÖZ 80. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Söz dizisi yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak fragman yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

SÖZ 80. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 78. BÖLÜM ÖZETİ

Derya’nın vurulmasının ardından Yavuz için zamana karşı bir yarış başlar. Derya’yı kaybetmek istemeyen Yavuz son sürat onu hastaneye yetiştirmeye çalışır.

Mayına basan Aşık’ı kurtarmak için Tim, canla başla bir çözüm bulmak için uğraşırken teröristlerin boş durmaya niyeti yoktur. Dragan’ın gönderdiği adamlar Âşık’ı kurtarmak isteyen Tim’i zora durumda bırakır.

Derya’nın Yavuz tarafından hastaneye getirilmesiyle kritik bir ameliyat süreci başlar. Derya hayata tutunma mücadelesi verirken Derya’nın başına gelenlerin hesabını Linda’dan sormak isteyen Yavuz büyük bir öfkeyle harekete geçer.

Linda’nın bulunduğu yüksek korunaklı evi basan Yavuz Linda’ya ulaşmak için önüne çıkan her engeli aşmakta son derece kararlıdır. Korumalar Yavuz’a direnirken Linda son anda kaçmayı başarır. Yavuz’un gazabından kurtulan Linda can güvenliği için Dragan’ın yanına sığınır.

Eylem’in Tarık vasıtasıyla Linda’nın bulunduğu yeri öğrenmesiyle Yavuz da hemen peşine düşer. Linda’yı köşeye sıkıştıran Yavuz’un yolu Tim ile kesişir.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

SÖZ EKİBİNE ANLAMLI ZİYARET!

Star’da her Pazartesi ekrana gelen, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘SÖZ’ dizisi setini ‘Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği’ sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Heyecan ve aksiyon dolu hikayesiyle pazartesi akşamlarına damgasını vuran ‘SÖZ’ setini ziyaret eden Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği Başkanı Meltem Kaya, Başkan Yardımcısı Mehmet Selçik ve beraberindeki heyet 'SÖZ'ün başrol oyuncularıyla bir araya geldi. Set ekibi ve ‘SÖZ’ oyuncularıyla sohbet eden Meltem Kaya, ekibe teşekkür plaketi takdim ederken ‘SÖZ dizisi yapımcı ve oyuncularının, Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nin ülkemiz genelindeki şehit çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek için çıktıkları yolda göstermiş oldukları hassasiyet ve desteklerine teşekkür etti.

STAR’IN SEVİLEN DİZİSİ SÖZ 2 YAŞINDA

Star’da her Pazartesi ekrana gelen, Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Sarp Akkaya, Görkem Sevindik, Melis Birkan, Eren Vurdem ve Aytaç Şaşmaz'ın rol aldığı, Söz dizisi 2 yaşında.

3 Nisan 2017 Pazartesi günü yayına başlayan Söz, 3 sezondur Pazartesi günlerinin en çok izlenen dizilerinden biri olmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık’ın kaleme aldığı “SÖZ”, her Pazartesi 20.00'da Star’da!