Söz izle 78. son bölümde şok gelişme! Söz 79. yeni bölüm fragmanı ilk sahne yayında!

Söz 78. son bölüm izleyicileri Söz dizisinin 79. yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. Her hafta yeni bölümleri iple çekilen Star TV dizisi Söz’de heyecan dorukta. Terörle mücadele eden bir grup TİM’in maceralarının anlatıldığı Söz dizisinin 15 Nisan tarihli son bölümünde; Derya’nın Yavuz tarafından hastaneye getirilmesiyle kritik bir ameliyat süreci başladı. Derya hayata tutunma mücadelesi verirken Derya’nın başına gelenlerin hesabını Linda’dan sormak isteyen Yavuz büyük bir öfkeyle harekete geçti.

SÖZ 79.BÖLÜM İLK SAHNE!

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yavuz, Derya’nın başına gelenlerin hesabını sorabilecek mi?

Derya’nın vurulmasının ardından Yavuz için zamana karşı bir yarış başlar. Derya’yı kaybetmek istemeyen Yavuz son sürat onu hastaneye yetiştirmeye çalışır.

Mayına basan Aşık’ı kurtarmak için Tim, canla başla bir çözüm bulmak için uğraşırken teröristlerin boş durmaya niyeti yoktur. Dragan’ın gönderdiği adamlar Aşık’ı kurtarmak isteyen Tim’i zora durumda bırakır.

Derya’nın Yavuz tarafından hastaneye getirilmesiyle kritik bir ameliyat süreci başlar. Derya hayata tutunma mücadelesi verirken Derya’nın başına gelenlerin hesabını Linda’dan sormak isteyen Yavuz büyük bir öfkeyle harekete geçer.

Linda’nın bulunduğu yüksek korunaklı evi basan Yavuz Linda’ya ulaşmak için önüne çıkan her engeli aşmakta son derece kararlıdır. Korumalar Yavuz’a direnirken Linda son anda kaçmayı başarır. Yavuz’un gazabından kurtulan Linda can güvenliği için Dragan’ın yanına sığınır.

Eylem’in Tarık vasıtasıyla Linda’nın bulunduğu yeri öğrenmesiyle Yavuz da hemen peşine düşer. Linda’yı köşeye sıkıştıran Yavuz’un yolu Tim ile kesişir.

SÖZ SON BÖLÜM İZLE - STAR TV

SÖZ KONUSU

Star Tv’nin ilgiyle izlenen askerlerin hayatını konu olan Söz dizisi; Türk askerinin düşmanlara karşı verdiği zorlu mücadeleyi anlatıyor. Sınırda ve ülke içinde bize zarar vermeye çalışan teröristleri temizlemek için canı pahasına savaşan askerlerimizin yaşadıkları göz önüne geliyor. Hem kendi hayatları yaşamaya çalışan hem de ülkesin savunmaya uğraşan askerlerin yaşadıkları her hafta Söz dizisinde ekrana geliyor.

Terör faciası Üsteğmen Yavuz’un hayatını değiştiriyor

İstanbul’da yaşanan büyük bir terör saldırısı sonucu onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve bu facianın ülkede büyük bir infiale yol açması ile Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu’nun hayatı da bir yeni bir akışa sürüklenir.

Özel Kuvvet Timi oluşturuluyor

Saldırıyı üstlenen terör örgütü ikinci bir eylem olarak sivil bir vatandaşı kaçırınca, örgütün ele başını yakalamak ve kurtarma çalışmasını tamamlamak için Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde yeni bir tim oluşturulmasına karar verilir.

Rehini kurtarmak için zaman git gide daralırken Tim Komutanı olan Kıdemli Üsteğmen Yavuz Karasu, kendi hayatını tehlikeye atmak pahasına harekete geçer. Yolları vatan sevgisinde birleşen Tim birbirlerine hem kardeş hem vatan hem de siper olacaktır.

Yollarını intikamın birleştirdiği kahramanlar Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı korkunç saldırı sonrası, vatanın dört bir yanından özel yeteneklere sahip on iki kahraman Özel Kuvvet Askeri görevlendirilir. Amaçları, ülkemize bela olmaya çalışan bu yeni ve çok tehlikeli terör örgütünün liderini bulup yok etmek ve örgütün kökünü kurutmaktır.

“Namlumuz namusumuz, Vatan cennetimizdir” diyerek yola çıkan cesaret dolu on iki can; birbirlerine hem kardeş, hem vatan, hem de siper olacaktır. Bu yolda karşılarına çıkan aşklarını kalplerine, özlemlerini ise toprağa gömeceklerdir. Atalarını, analarını ve yüreklerini ısıtan kim varsa yanlarında taşıyıp savaşacaklardır.

Üsteğmen Yavuz önderliğinde zorlu koşullarda, gece gündüz demeden düşmanla çetin bir mücadeleye girip şehadet yemini ederler.