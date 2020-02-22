Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0944
  • 6,6161
  • 323.143
  • 116829
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Soylu'dan otobüs firmalarına uyarı: Kurallara uymayanı ifşa ederiz!

Soylu'dan otobüs firmalarına uyarı: Kurallara uymayanı ifşa ederiz!

Soylu'dan otobüs firmalarına uyarı: Kurallara uymayanı ifşa ederiz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Trafikte Küçük Hata Yoktur’ sosyal sorumluluk projesi kapsamında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta konuşma yaptı.

Serdar SAĞLAM 

Burada bazı otobüs firmalarını yolculuklarda iki şoför yerine tek şoför kullanarak güvensiz yolculuğa sebebiyet vermekle suçlayan Soylu, “Bu bir cinayettir. Otobüslerde sıkı yönetim ilan ediyoruz. Ya doğru kurala uyarlar ya da her 3 ayda bir en güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız” diye konuştu. 

KAZALARI %23 AZALTTIK

Soylu ayrıca Türkiye’ye ortalama hız koridordu kavramını kazandırdıklarını da belirterek bu sayede otoyollarda kaza oranının yüzde 23 azaldığını ifade etti. 

 


Zerrin Özer Murat Akıncı'yı affetti! Yeniden görüşüyorlar
Aylin Mavi'nin yüzünü ilk kez gösterdi!
'Bahar rolü hasta etti'
Cem Yılmaz açıkladı: Serenay ile evlendik!
10 yıl sonra bir arada
<p>Adana ve Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışm

Bağırsağından 47 paket uyuşturucu çıktı ´haberim yok´ dedi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Uzmanlar hastalığın çözümü açıkladı! İşte mucizevi kür...