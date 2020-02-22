Soylu'dan otobüs firmalarına uyarı: Kurallara uymayanı ifşa ederiz!

Serdar SAĞLAM

Burada bazı otobüs firmalarını yolculuklarda iki şoför yerine tek şoför kullanarak güvensiz yolculuğa sebebiyet vermekle suçlayan Soylu, “Bu bir cinayettir. Otobüslerde sıkı yönetim ilan ediyoruz. Ya doğru kurala uyarlar ya da her 3 ayda bir en güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız” diye konuştu.

KAZALARI %23 AZALTTIK

Soylu ayrıca Türkiye’ye ortalama hız koridordu kavramını kazandırdıklarını da belirterek bu sayede otoyollarda kaza oranının yüzde 23 azaldığını ifade etti.