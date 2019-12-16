Soykırım iftirasına 10 başlıkta yanıt

Osman Nuri CERİT

ABD Temsilciler Meclisi ve ardında da Senato’da kabul edilen “Ermeni soykırım iddialarıyla” ilgili karar üzerine Türkiye harekete geçmeye hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında ABD’nin aldığı soykırım kararına karşı “Bizim de bazı kararlar almamız gerekebilir” açıklaması yapmıştı. Bu açıklama üzerine ABD’nin soykırım geçmişini ortaya koymak için çalışma başladı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan “Batılı ülkelerin sömürgeci ve soykırım tarihi” raporunda, ABD’nin işlediği insanlık suçları tek tek sayılmıştı. Şimdi bu başlıklar belgelendirilecek. ABD’nin soykırımlarının kınanması için yasa teklifi gündeme gelecek.

SOYKIRIM VE KATLİAMLAR

• 70 milyon Kızılderili kendi vatanlarında katledildi

• 16. yüzyılla 19. yüzyılın ortalarına kadar toplam 15 milyon Afrikalı köleleştirilerek Amerika Kıtası’na getirildi.

• ABD, 1945 yılında Japonya’ya iki atom bombası atarak 350 bin kişinin ölmesine ve binlerce insanın da sakat kalmasına neden oldu.

• CIA, destekli darbe sırasında 200 bin sivil Guatemalalı öldürüldü.

• ABD, Vietnam Savaşı boyunca 3 milyon Vietnamlı sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.

• Şili’de CIA destekli darbe sonrası 17 yıl boyunca demir yumrukla yönetilen ülkede 80 bin insan hapse atıldı.

• ABD, 1991 yılında Birinci Körfez Savaşı olarak adlandırılan savaşta Irak’ı işgal ederken çok sayıda katliama da imza attı.

• Amerika, Afganistan’da 150 bin sivilin ölmesine neden oldu.

• İkinci Körfez Savaşı'nda 1 milyondan fazla Iraklı katledildi. 4.7 milyon evini terk etmek zorunda kaldı.

• ABD’nin yardım sağladığı ve silahlandırdığı İsrail hükümeti, yüz binlerce Filistinliyi öldürdü.