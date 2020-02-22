Soyadı değişikliği e-devletten nasıl yapılır? E-devlet soyadı değişikliği başvuru ekranı

Soyadı değişikliği başvuruları yoğun ilgi görüyor. Evlenen veya eşinden ayrılanların soyadı değişiklik başvuruları artık e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruların, e-Başvuru sistemi kapsamında e-Devlet'ten alınabildiği belirtildi. Soyadı değişikliği e-devletten nasıl yapılır? sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

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SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ E-DEVLETTEN NASIL YAPILIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait "Evli Kadının Kocasının Soyadı ile Birlikte Önceki Soyadını Kullanması veya Sadece Eşinin Soyadını Kullanmasına İlişkin Nüfus Kayıt Değişiklik Başvurularının Alınması" ve "Boşandığı Eşinin Soyadını Kullanmasına İzin Verilen Kadının, Evlenmeden Önceki Soyadıyla Eşinin Soyadını Birlikte Kullanması veya Sadece Evlenmeden Önceki Soyadını Kullanmasına İlişkin Başvurunun Alınması" hizmetleri ile evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruları, e-Başvuru sistemi kapsamında e-Devlet'ten alınabiliyor.

E-DEVLET'E GİRİŞ NASIL YAPILIR?

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numarası ve şifre ile, mobil imza ile, e-imze ile veya internet bankacılığı ile giriş yapılabiliyor. E-devlet şifresi olmayanlar PTT'ye giderek e-devlet şifresini edinebiliyor.