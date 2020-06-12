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  3. ‘Sosyalist' İyi Partili ve gazeteci karakolluk oldu
12 Haziran 2020 Cuma 08:01 | Son Güncelleme:

‘Sosyalist' İyi Partili ve gazeteci karakolluk oldu

‘Sosyalist' İyi Partili ve gazeteci karakolluk oldu

Yerel seçimlerde İYİ Parti'den (İP) Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan, ancak bir röportajında kendisini ‘sosyalist' diye tanımlayan oyuncu Emre Kınay, tartıştığı magazin muhabiriyle karakolluk oldu.

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Cihangir’de Jash adlı mekanda yanındaki arkadaşı yere düşünce, o sırada dışarıdan çekim yapan magazin muhabirlerine yönelen Kınay, Beyaz TV muhabiri Mustafa Akdağ’a “Neden çekiyorsun gelip yardım etsene, düşen çekilir mi?” dedi. Gazeteciler, “Biz içeri gelemiyoruz. Yasak var. Siz içerdesiniz ve saat 12’yi geçti. Belediye başkanı seçilseydiniz buna izin verir miydiniz” diye sordu.

‘SEN KİMSİN GERİZEKALI!’

Kınay, “Ne alakası var hesabı kapattım, eve gidiyorum. Sana mı soracağım hangi saatte eve gideceğimi? Patronunu biliyorum, gel benimle çalış. Sen kimsin gerizekalı” diye çıkıştı. Kınay ve Akdağ, karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. 

Kınay ve Akdağ’ın kavgasının ardından mekan sahibine de, gece 12’den sonra açık olduğu için ceza kesildi.

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