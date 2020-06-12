‘Sosyalist' İyi Partili ve gazeteci karakolluk oldu

RECEP ASLAN



Cihangir’de Jash adlı mekanda yanındaki arkadaşı yere düşünce, o sırada dışarıdan çekim yapan magazin muhabirlerine yönelen Kınay, Beyaz TV muhabiri Mustafa Akdağ’a “Neden çekiyorsun gelip yardım etsene, düşen çekilir mi?” dedi. Gazeteciler, “Biz içeri gelemiyoruz. Yasak var. Siz içerdesiniz ve saat 12’yi geçti. Belediye başkanı seçilseydiniz buna izin verir miydiniz” diye sordu.

‘SEN KİMSİN GERİZEKALI!’



Kınay, “Ne alakası var hesabı kapattım, eve gidiyorum. Sana mı soracağım hangi saatte eve gideceğimi? Patronunu biliyorum, gel benimle çalış. Sen kimsin gerizekalı” diye çıkıştı. Kınay ve Akdağ, karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kınay ve Akdağ’ın kavgasının ardından mekan sahibine de, gece 12’den sonra açık olduğu için ceza kesildi.