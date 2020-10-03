Sosyal mesafeye 3 metre rüzgar ayarı

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de eylül ayıyla birlikte vakalar artışa geçti. Koronavirüsü ve gribi aynı anda geçiren hastaların ölüm riskinin yüzde 30’lara kadar arttığını belirten uzmanlar, hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda sürekli uyarılarda bulunuyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Uzmanı Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün havada 1- 2 dakika asılı kalabildiğini ve kış aylarında taşınmasının daha kolay olduğunu ifade ederek şu uyarılarda bulundu:

MASKELİ 1.5 METRE



“Bizim için 1.5 metrelik mesafe, maskeniz varsa salgın için yeterli. Maske yoksa bu mesafeyi biraz daha uzatmak gerecektir. Ancak rüzgarlı havada bu mesafeyi daha da açmalıyız. Normalde virüs ortalama 1-2 dakika havada asılı kalabiliyor. Eğer biri öksürüyorsa, hapşırıyorsa ve siz yakın bir sürede yanından geçtiyseniz çok zor bir ihtimal da olsa, hava rüzgarlıysa bulaşma ihtimali olabilir. Bunların önüne geçebilmek için mesafemizi 2-3 metreye kadar çıkarabiliriz. Kış aylarında virüsün taşınması daha kolay olabilir.”

KAPALI YERE GİRMEYİN

“Kışla birlikte kafe ve benzeri kapalı ortamlarda vakit geçireceğiz. Bence bu da önemli bir sorun haline gelebilir. Özellikle kapalı ortamlarda maksimum sayıya ulaşmadan en düşük sayıda ve mümkün olduğu kadar çok kalabalık olmayacak şekilde olmaları gerekiyor. Mümkün olduğu kadar o ortamlarda bulunmayalım. Bulunacaksak da maskemizi çıkarmayalım. Yine mesafemize ve hijyene dikkat ederek bu süreci atlatalım.”

BU SAVAŞA TEDBİRSİZLİK NEDEN OLUYOR



Gazi Üniversitesi Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdurrahman Tufan, vakaları değerlendirdi: “Korona çok güçlü bir virüs değil, sabunla bile yok olabiliyor. Virüsü güçlendiren şey kural ihlalleri. Ortada bir savaş var ve bu savaşa sadece tedbirsizlik neden oluyor. En büyük düşman genellikle tedbirsiz olan yakın arkadaşınız ve çevreniz.”

