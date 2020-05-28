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  3. 'Sosyal mesafe çemberi' akımına Mersin sahili de uydu
28 Mayıs 2020 Perşembe 10:30 | Son Güncelleme:

'Sosyal mesafe çemberi' akımına Mersin sahili de uydu

'Sosyal mesafe çemberi' akımına Mersin sahili de uydu

Mersin'de sahil bandında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için "sosyal mesafe" çemberi çizildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çalışmaları kapsamında, sahil bandındaki Kültürpark'ta çimlere zarar vermeyen boya ile 3 metre çapında, aralarında 2,5 metre mesafe olan çemberler çizdi.

Yürüyüş yoluna sarı çizgiler de eklenerek 2 metrelik sosyal mesafe kuralına dikkat çekildi.

Ekiplerin, ihtiyaç halinde çalışmayı tekrarlayacağı belirtildi.

AA


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