  • $7,4532
  • 9,1556
  • 453.484
  • 1476.9
  • Haberler
  • Güncel
  • Sosyal medyaya bomba gibi düştü! CHP'li belediyeden üyelerine şaraplı yılbaşı paketi
31 Aralık 2020 Perşembe 13:26 | Son Güncelleme:

Sosyal medyaya bomba gibi düştü! CHP'li belediyeden üyelerine şaraplı yılbaşı paketi

Sosyal medyaya bomba gibi düştü! CHP'li belediyeden üyelerine şaraplı yılbaşı paketi

CHP'li Belediye Başkanı Vahap Seçer'in şehrin protokol isimleri ve Millet İttifakı üyelerine yılbaşı hediyesi olarak gönderdiği şarap ve çerezler sosyal medyaya düştü. Belediye meclisinden 250 milyon TL'lik borçlanma talep eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yılbaşı paketi tepki çekti.

'Fakire fukaraya bakmam, ona aş göndermem lazım. Ben bu borçlanmayı o yüzden istiyorum' diye belediyeye 250 milyon TL’lik borçlanma talep eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yılbaşı hediyesi olarak kolilerle şarap ve çerez gönderdiği ortaya çıktı.

"KURU EKMEK EDEBİYATI YAPANLAR BAKALIM NE DİYECEK?"

Sosyal medyada tepki çeken olay karşısında vatandaşlar 'Kuru ekmek edebiyatı yapanlar bakalım ne diyecek?' şeklinde yorumlar yaptı.

"BU BORÇLANMAYI FAKİR FUKARA İÇİN İSTİYORUM"

Belediye Meclisini olağanüstü toplantıya çağırarak üçüncü kez 250 milyon TL’lik borçlanma talebi hakkında konuşan Seçer "Fakire fukaraya bakmam, ona aş göndermem lazım. Ben bu borçlanmayı o yüzden istiyorum. Şu anda da borçlanmayacağım. Tedbirliyim, Mayıs ayını üç aşağı beş yukarı kurtarabiliyorum ama benim kimseye muhtaç olmamam lazım." ifadelerini kullanmıştı.

CUMHUR İTTİFAKININ OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında 2020 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısında 3. kez gündeme getirilen 250 milyon liralık borçlanma talebi Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedilmişti.

Haberin Özeti

"Fakire fukaraya aş göndermem lazım. Ben bu borçlanmayı o yüzden istiyorum." diye belediyeye 250 milyon TL'lik borçlanma talep eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in protokol isimlere ve Millet İttifakı üyelerine yılbaşı hediyesi olarak kolilerle şarap ve çerez gönderdiği ortaya çıktı.

DETAY
• Vatandaşlar "Kuru ekmek edebiyatı yapanlar bakalım ne diyecek?" şeklinde yorumlar yaptı.
<p>Arsenal'dan sevindiren bir haber geldi . Mesut Özil Fenerbaçe'ye mi gelecek? Galatasaray'ın Falca

Mesut Özil Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ operasyonu!Çok sayıda şüpheli yakalandı

Hindistan'da Diriliş Ertuğrul hayranı açtığı restorana ''Ertuğrul'' adını verdi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.