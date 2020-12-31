Sosyal medyaya bomba gibi düştü! CHP'li belediyeden üyelerine şaraplı yılbaşı paketi

'Fakire fukaraya bakmam, ona aş göndermem lazım. Ben bu borçlanmayı o yüzden istiyorum' diye belediyeye 250 milyon TL’lik borçlanma talep eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yılbaşı hediyesi olarak kolilerle şarap ve çerez gönderdiği ortaya çıktı.

CHP'Lİ BELEDİYEDEN ŞARAP HEDİYESİ



Hikmet Genç (@hikmetgenc): Buna vereceğin parayla, pandemide çalışamayanlara gıda yardımı yapsan veya çocukları sevindirseniz daha iyi olmaz mıydı? pic.twitter.com/4qfgvLB8ox — 24 TV (@yirmidorttv) December 31, 2020

"KURU EKMEK EDEBİYATI YAPANLAR BAKALIM NE DİYECEK?"

Sosyal medyada tepki çeken olay karşısında vatandaşlar 'Kuru ekmek edebiyatı yapanlar bakalım ne diyecek?' şeklinde yorumlar yaptı.

"BU BORÇLANMAYI FAKİR FUKARA İÇİN İSTİYORUM"

Belediye Meclisini olağanüstü toplantıya çağırarak üçüncü kez 250 milyon TL’lik borçlanma talebi hakkında konuşan Seçer "Fakire fukaraya bakmam, ona aş göndermem lazım. Ben bu borçlanmayı o yüzden istiyorum. Şu anda da borçlanmayacağım. Tedbirliyim, Mayıs ayını üç aşağı beş yukarı kurtarabiliyorum ama benim kimseye muhtaç olmamam lazım." ifadelerini kullanmıştı.

CUMHUR İTTİFAKININ OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında 2020 Yılı 1. Olağanüstü Meclis Toplantısında 3. kez gündeme getirilen 250 milyon liralık borçlanma talebi Cumhur İttifakı üyelerinin oylarıyla reddedilmişti.

Haberin Özeti

diye belediyeye'lik borçlanma talep eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'in protokol isimlere ve Millet İttifakı üyelerineolarak kolilerlevegönderdiği ortaya çıktı.• Vatandaşlarşeklinde yorumlar yaptı.