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Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Hatay'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik ettiği ileri sürülen zanlı yakalandı.

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan S.M. (32) sosyal medya hesabından yaptığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.M, daha sonra adliyeye gönderildi.

S.M, savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA

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