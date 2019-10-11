Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan S.M. (32) sosyal medya hesabından yaptığı Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili paylaşımıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan S.M, daha sonra adliyeye gönderildi.

S.M, savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA