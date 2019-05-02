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Sosyal medyadan terör propagandasına 16 gözaltı

Sosyal medyadan terör propagandasına 16 gözaltı

Bursa'da, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütleri PKK, DHKP/C ve THKP/C propagandası yaptıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin, sosyal paylaşım sitelerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptıklarını belirledi. Bunun üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkez ile İnegöl, Gürsu, Gemlik ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, DHKP/C ve THKP/C propagandası yaptıkları iddia edilen 9, PKK propagandası yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne getirildi.

(AA)

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