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Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

Sosyal medyada terör propagandasına gözaltı

İstanbul’da, sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya paylaşımlarında Barış Pınarı Harekatı'nı protesto adı altında terör propagandası yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Ekim’de yapılan operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Eylem yapma hazırlığında oldukları da belirtilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 1 tabanca, 1 şarjör, 11 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemeleri sürüyor.

AA

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