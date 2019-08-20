Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7346
  • 6,3536
  • 276.584
  • 96395.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sosyal medyada tepki yağıyordu! İmamoğlu tatilden döndü

Sosyal medyada tepki yağıyordu! İmamoğlu tatilden döndü

Sosyal medyada tepki yağıyordu! İmamoğlu tatilden döndü

İstanbul selle boğuşurken tatilde olan İmamoğlu’na, bir gün sonra gittiği Eminönü’nde esnaf sitem etmişti. İBB Başkanı İmamoğlu'nun buna rağmen inceleme sonrası yeniden Bodrum’a döndüğü ortaya çıkmıştı. Seçim sonrası iki kez izne ayrılan ve tepki çeken İmamoğlu, bugün tatilden döndü.

Türk Medya Dijital Haber Merkezi

İstanbul’u vuran sel sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinden bu yana ikinci kez izne çıkmış olduğu ortaya çıkmış; akşam saatlerine kadar açıklama yapmamıştı. Büyük tepki çeken durumun ardından İmamoğlu bir gün sonra Eminönü’nü ziyaret etmiş, esnaf ise sitemde bulunmuştu.

İNCELEME SONRASI YİNE BODRUM’A GİTTİ

Eminönü esnafı çözüm beklerken İmamoğlu’nun önceki günkü ziyaretin ardından tatilini tamamlamak için yeniden Bodrum’a döndüğü ortaya çıktı. İmamoğlu’nun sosyal medyada Bodrum’da tatiline devam ederken çekilmiş fotoğraflarını görenler tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADA MESAJ YAĞDI

Sosyal medyada mesaj yağarken İmamoğlu bugün tatilini tamamlayarak İstanbul’a geri döndü. İmamoğlu saat 13.45'te sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. İmamoğlu, saat 14.10 sıralarında da VIP salonundan çıktı. İmamoğlu, tatile gitmesine yönelik eleştiriler sonrası “Çocuklarımı aldım geldim. Şimdi de işimiz devam ediyor.” dedi.

KOMŞUSU FOTOĞAF PAYLAŞMIŞTI

Bodrum’a geri dönen Ekrem İmamoğlu’nun Gündoğan’da bulunan Olabella Piu adlı ultra lüks rezidansta kaldığı komşularının fotoğrafı sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı. İmamoğlu’nun kaldığı rezidansta daire fiyatları ortalama 13 milyon TL.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Özdemir ile Kaan Yıldırım aşk yaşıyor iddiası!
Demet ve Cenk'in evliliğinden ticaret doğdu
İkizlerini beklerken kayınpeder olmuş
Banu Parlak canlı yayında Emrah'a cevap verdi
Kenan Doğulu: Evimize mutlu dönelim
<p>Karaman´da, Rüveyda Tırtır beslemiş olduğu kedisinin gece saatlerinde doğum yapmak üzere olduğunu

İki Vücutlu ve Sekiz Bacaklı Kedi Görenleri Şaşırttı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tırpanla ot biçip taş kaldırarak şampiyonaya hazırlanıyor

Milli Piyade Tüfeği'nde büyük başarı! 40 bini geçti