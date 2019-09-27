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  3. Sosyal medyada tepki çekmişti! Balıkesir'de polise bağıran şehir eşkıyalarıyla ilgili flaş karar

Sosyal medyada tepki çekmişti! Balıkesir'de polise bağıran şehir eşkıyalarıyla ilgili flaş karar

Sosyal medyada tepki çekmişti! Balıkesir'de polise bağıran şehir eşkıyalarıyla ilgili flaş karar

Balıkesir'de bir hastanede çekilen görüntülerde, iki şehir eşkıyasının polislere bağırarak üzerilerine yürümesi büyük tepkilere neden oldu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra başlatılan soruşturma üzerine eşkiyalar tutuklandı.

Twitter'da genç bir kızın, iki kişinin 'biz buranın abisiyiz' diyerek ağabeyini dövüp daha sonra kanala atmaya çalışmasını paylaşmasından sonra polis ekipleri harekete geçti. Yaralı genci hastaneye kaldıran polisi hastanede bekleyen iki eşkıyanın, burada da ekiplere bağırıp darp etmeye çalışması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, görüntüler sonrası başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların çok sayıda suçtan sabıka kaydı olduğu belirtildi.

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