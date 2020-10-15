15 Ekim 2020 Perşembe 16:19 | Son Güncelleme:
Sosyal medyada tepki çeken görüntü: Eline aldığı boruyla köpeklere vurdu
DHA
İzmir'de bir kişi, elindeki boruyla sokak ortasında iki köpeğe şiddet uyguladı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
İzmir'in Selçuklu ilçesinde kaydedilen görüntülerde, bir kişinin eline aldığı boruyla iki köpeğe şiddet uyguladığı görülüyor.
DHA'da yer alan habere göre, Elektrik teknisyeni olduğu öğrenilen E.K., elindeki doğalgaz borusuyla iki sokak köpeğine şiddet uyguladı.
KÖPEKLERE ŞİDDET BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
E.K.'nin köpeklere acımasızca vurması, balkona çıkan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntüleri kaydedip, sosyal medyada paylaşması üzerine ortaya çıktı.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.