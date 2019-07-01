Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6385
  • 6,4007
  • 252.515
  • 99.650
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sosyal medyada Suriyelilerle ilgili provokasyon yapanlara operasyon

Sosyal medyada Suriyelilerle ilgili provokasyon yapanlara operasyon

Sosyal medyada Suriyelilerle ilgili provokasyon yapanlara operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada Suriyelilerle ilgili provokasyon yapanlara yönelik operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan olayların ardından sosyal medyada başlıklar açarak provokasyon yaptığı belirlenen kişilere operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 4 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Vatan Caddesi'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
Buse Varol'un paylaşımına takipçilerinden büyük tepki! Açıklama yaptı...
<p>Meksika´nın Guadalajara kentinde etkili olan dolu fırtınası şehri buzla kapladı.</p> <p>Meksik

Meksika’da Dolu Fırtınası... Kent Buzla Kaplandı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Meksika'da yaz ortasında dolu fırtınası

Rusya'daki ARMY-2019'u 800 bin kişi ziyaret etti