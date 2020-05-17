Sosyal medyada provokasyona operasyon: 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'da sosyal medya hesabı üzerinden İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu paylaşımları yaptığı öne sürülen Fırat Erez hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla kolluk güçleri tarafından yapılan araştırma sonucunda paylaşımları yaptığı iddia edilen Fırat Erez polis tarafından gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Bu arada, fotoğrafçı ve yazar olduğu belirtilen şüphelinin ismini taşıyan sosyal medya hesabından İslamiyet'e yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlara çok sayıda kişi tepki gösterdi.

PROVOTİF PAYLAŞIMLARA GÖZALTI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü DHKP/C propagandası yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven'in sosyal paylaşım sitesinde kendilerine ait hesaplardan terör örgütünün propagandasını yaptığını belirledi.

Haklarında Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatılan zanlılar, Ayvalık'taki adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DESTEK PAYLAŞIMLARI GELDİ

Gezi provokasyonundaki rolü ile biline ve skandal açıklamalarıyla tepki çeken TİP'li vekil Barış Atay sosyal medya hesabından DHKP-C destekçisi Taylan Kulaçoğlu'ne destek verdi.

BİR DESTEK DE CHP'DEN

Provokatif paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven'e bir destek de CHP'den geldi. CHP İstanbul İl Başkanı, Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırı gerçekleştiren CHP'li Eren Yıldırım'ı da savunarak Taylan Kulaçoğlu ve Hakan Gülseven'e destek paylaşımında bulundu.