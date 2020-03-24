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  3. Sosyal medyada infial yaratan görüntülere neden olan şahıs yakalandı

Sosyal medyada infial yaratan görüntülere neden olan şahıs yakalandı

Sosyal medyada infial yaratan görüntülere neden olan şahıs yakalandı

Ankara'da yaşlı bir kişiye sergilediği davranışları kayda alarak sosyal medyada infiale neden olan M.T.E isimli şahıs gözaltına alındı.

Dün akşam sosyal medyada yaşlı bir vatandaşı kaydederek paylaşılan video büyük tepki çekti.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, münasebetsiz görüntülere neden olan M.T.E'yi yakalayarak hakkında işlem başlattı.

BAKAN SOYLU YAŞLI AMCAYLA GÖRÜŞTÜ

Gelişmeler sonrası bölge kaymakamı, İhsan amcayı evinde ziyarette bulunarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, münasebetsiz görüntüler nedeniyle amcadan özür dilendiği aktarıldı.

Hepimizi üzen o görüntülere neden olan M.T.E yakalandı!

Bu video izleyeni duygulandırıyor

Bu video izleyeni duygulandırıyor

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