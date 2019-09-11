Sosyal medyada şehit eşlerine hakaret etmişti! Polisten önemli açıklama
Sosyal medyadan canlı yayın yapıp, şehit eşleriyle ilgili ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan İ.H.S isimli şahıs gözaltına alındı.
Sosyal medyadan yapılan şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri, İ.H.S isimli şahsı İstanbul'da gözaltına aldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaparak şunları kaydetti:
"Sosyal medya üzerinden şehit eşlerine hakaret eden ve etnik ayrımcılık yaptığı tespit edilen İ.H.S isimli şahıs bugün İstanbul ilinde gözaltına alınmış olup yapılacak soruşturma sonrasında adli merciilere sevk edilecektir."