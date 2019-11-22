Sosyal medya bunu konuşuyor! Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine genç kızdan güldüren tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili söylediği sözlere arkasında duran bir genç kızın verdiği tepki sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı. Açılış yapılacağı sırada platforma üniversite öğrencisi genç kızlarla çıktı. Bu sırada konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı koltuğundan edeceğini söylediği anlarda üniversiteli kızların yüzlerine yansıyan ifade dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU KONUŞTU, KIZLAR GÜLDÜ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak dile getirdiği bu sözler üzerine, yanındaki üniversite öğrencileri gülüşmeye başladı.
CHP Lideri'nin sağ tarafında duran üniversiteli kızın, bu sözlere verdiği tepkiler de oldukça komik görüntülere sahne oldu.