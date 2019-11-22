Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7044
  • 6,3109
  • 270.096
  • 106677
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sosyal medya bunu konuşuyor! Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine genç kızdan güldüren tepki

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine genç kızdan güldüren tepki

Sosyal medya bunu konuşuyor! Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine genç kızdan güldüren tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı. Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili söylediği sözlere arkasında duran bir genç kızın verdiği tepki sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı. Açılış yapılacağı sırada platforma üniversite öğrencisi genç kızlarla çıktı. Bu sırada konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı koltuğundan edeceğini söylediği anlarda üniversiteli kızların yüzlerine yansıyan ifade dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU KONUŞTU, KIZLAR GÜLDÜ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak dile getirdiği bu sözler üzerine, yanındaki üniversite öğrencileri gülüşmeye başladı.

CHP Lideri'nin sağ tarafında duran üniversiteli kızın, bu sözlere verdiği tepkiler de oldukça komik görüntülere sahne oldu.


Masterchef'ten elenen Suna'dan ilk açıklama!
Müge Anlı'dan Palu ailesiyle ilgili şaşırtan itiraf
Rüzgar Mağden Gönül Yazar'ı aylardır kandırıyormuş!
Hande Erçel beğenilmedi! 'Çok soğuk ve donuk'
Hadise'nin gizli aşkı kim? 'İstediği kadar gizlemeye çalışsa da...'
<p>CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine kat

Kılıçdaroğlu´nun O Sözlerini Genç Kız Böyle Ti´ye Aldı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En garip mühendislik çalışmaları

Evin bahçesine göktaşı düştüğünü iddia etti!