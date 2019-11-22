Sosyal medya bunu konuşuyor! Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine genç kızdan güldüren tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu açılış törenine katıldı. Açılış yapılacağı sırada platforma üniversite öğrencisi genç kızlarla çıktı. Bu sırada konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı koltuğundan edeceğini söylediği anlarda üniversiteli kızların yüzlerine yansıyan ifade dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU KONUŞTU, KIZLAR GÜLDÜ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak dile getirdiği bu sözler üzerine, yanındaki üniversite öğrencileri gülüşmeye başladı.

CHP Lideri'nin sağ tarafında duran üniversiteli kızın, bu sözlere verdiği tepkiler de oldukça komik görüntülere sahne oldu.