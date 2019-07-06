Sosyal medya bu düeti konuşuyor!

Baba ve ufak kızının, 'İlyas Yalçıntaş'ın İçimdeki Duman' şarkısını beraber söyledikleri video sosyal medyada büyük ilgi çekti. Görüntülerde, babanın hem gitar çalıp hem şarkı söylemesine önce playback yaparak katılan küçük kızın, daha sonra babasına sitem edip bağırarak şarkıyı söylemesi ile devam ediyor. Küçük kızın sevimli halleri izleyenler tarafından yorum yağmuruna tutuldu.