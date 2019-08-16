Sorguda itiraf etti! Korkunç gerçek 44 gün sonra ortaya çıktı

Olay Konya’da yaşandı. İl Jandarma ekipleri Apasaraycık baraj göletinde bir araç olduğu ihbarını aldı. Ekipler barajdan çıkardığı aracı plakası üzerinen Mersin’in Silifte ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Hacı C.’ye ait olduğunu belirlediler.

Hacı C’nin de baraj göletinde olduğunu düşünen ekipler yapılan arama çalışmaları neticesinde gölette bir cesede rastlamadı.

Kayıp Hacı C. ile ilgili olarak jandarma ekipleri çalışma başlattı. Hacı C’nin ailesiyle de görüşen Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takip sonrasında Hacı C’nin oğlu Yusuf C’yi gözaltına aldı.

Sorgusunda itiraf etti

Yusuf C sorgusunda korkunç gerçeği itiraf etti. Babasını tüfekle vurarak öldürdüğünü ve cesedini Seydişehir ilçesi Boyalı Mahallesinde bulunan Boyalı Yaylasına gömdüğünü söyledi.

Hacı C.’nin cansız bedenine ulaşıldı

Jandarma ekipleri, Yusuf C.’yi de alarak cesedin gömüldüğü bölgeye gitti. Olay yerinde yapılan kazıda Hacı C.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Hacı C.’nin cenazesi otopsi işlemleri için Seydişehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yusuf C.’nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

(İHA)