Sonsuz Aşk filmi konusu nedir? Sonsuz Aşk filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler?

2017 yılında vizyona giren Sonsuz Aşk filmi bu akşam Star TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Güzel oyuncu Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım filmde başrolü paylaşıyor. Dram ve romantik temalı film Zeynep ile Can karakterleri izleyiciler ile buluşuyor. Saat 20:00’da yayınlanacak yerli sinema filmi Sonsuz Aşk konusu ve daha fazlası haberde.

SONSUZ AŞK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zeynep kardeşiyle birlikte kendi halinde bir hayat yaşayan genç bir kadındır. Can ise genç yaşta profesör olmayı başarmış, mesleğinin zirvesinde son derece başarılı ve zengin bir cerrahtır. Normal şartlarda hiçbir ortak noktaları ve aynı ortamda bulunmaları için sebepleri bulunmayan ikili arasında büyük bir aşk başlar. Ancak bu farklı hayatlar, aralarındaki aşkın önüne çok fazla engel çıkmasına neden olacaktır.

SONSUZ AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Fahriye Evce ve Murat Yıldırım'ın başrollerinde yer aldığı Sonsuz Aşk filmi Cunda Adası'nda çekildi.

SONSUZ AŞK FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın, senaristliğini Deniz Akçay Katıksız'ın üstlendiği filmin başrolünde ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım yer alıyor.

OYUNCULAR

Fahriye Evcen

Murat Yıldırım

Fatih Al

Filiz Ahmet

Ege Aydan

Fatih Doğan

Didem İnselel

Zeynep Özder