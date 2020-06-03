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  3. Soner Yalçın'ın kaçak villasıyla ilgili skandal büyüyor: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı
03 Haziran 2020 Çarşamba 13:13 | Son Güncelleme:

Soner Yalçın'ın kaçak villasıyla ilgili skandal büyüyor: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı

Soner Yalçın'ın kaçak villasıyla ilgili skandal büyüyor: Yeni fotoğraflar ortaya çıktı

Can Dündar, Yılmaz Özdil ve Fatih Portakal'ın ardından kaçak yapı skandalının son zinciri, Oda TV'nin sahibi Soner Yalçın oldu. Soner Yalçın'ın SİT alanındaki kaçak villasını sıfırdan yaptığını gösteren yeni görüntülere ulaşıldı. Bodrum kat ilave edilen kaçak villanın tabanının ve iç duvarlarının tamamen yıkılıp yenilendiği öğrenildi.

Firari FETÖ’cü Can Dündar, Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ve FOX TV sunucusu Fatih Portakal’ın kaçak yapılarıyla ilgili skandallar zincirinin son halkası, Soner Yalçın’ın SİT alanındaki kaçak villası oldu.

Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek’in haberine göre, Soner Yalçın’ın İstanbul’un göbeğinde SİT alanında kalan villasının neredeyse tamamen sıfırdan yapıldığını gözler önüne seren yeni fotoğraflara ulaşıldı.

Oda TV’nin sahibi ve Sözcü yazarı Soner Yalçın’ın İstanbul’un göbeğindeki Levent’te “basit tadilat” gerekçesiyle yaptırdığı kaçak villasının dış cephe duvarları hariç neredeyse tamamında işlem gerçekleştirildiği öğrenildi.

Basit tadilat beyanıyla kökten değişim

Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan “basit tadilat” beyanı kapsamında yalnızca pencere doğramaları, boya ve badana yapma hakkına karşın binanın taşıyıcı sistemlerinin, elektrik tesisatının, su tesisatının, kombi tesisatının, aydınlatma tesisatının, ısıtma sisteminin, garajının, bahçesinin, mutfağının, banyolarının ve çatısının değiştirildiği anlaşıldı.

Bodrum kat ilave edildi

İç hacmi de artırılan kaçak villaya bodrum kat ilave edildiği öğrenildi. Ortaya çıkan fotoğraflarda villanın çatısının baştan yapıldığı, birçok duvar yıkılarak çelik konstrüksiyon ile güçlendirildiği görüldü. Öte yandan, evin içinde bir çukur oluşturulup içinin kalıp demirlerle kaplandığı anlaşıldı.

Beşiktaş Belediyesi’nin göz yumduğu ortaya çıkmıştı

Piyasa değeri 30 milyon TL olarak villanın 393 metrekarelik kullanım alanının 12 metre ilaveyle 405 metrekareye genişletildiği ortaya çıkmıştı. Soner Yalçın’ın söz konusu kaçak inşaatına, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nin göz yumduğu anlaşılmıştı.


Soner Yalçın'ın kaçak villasıyla ilgili skandal büyüyor
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