  • $7,8175
  • 9,2795
  • 483.459
  • 1211.51
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
22 Ekim 2020 Perşembe 00:37 | Son Güncelleme:

Söndüren-10 KKTC'ye uğurlandı

Söndüren-10 KKTC'ye uğurlandı

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyetine ait Söndüren-10 römorkörü, Kocaeli'deki yenileme ve modernizasyon çalışmalarının ardından KKTC'ye uğurlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki Uzmar Tersanesi’nde düzenlenen Söndüren-10 römorkörünü uğurlama töreninde ”Doğu Akdeniz havzasındaki egemenliğimizden ve uluslararası hukukla meşruiyete dayanan deniz yetki alanlarındaki hak ve çıkarlarımızı tesis edebilecek ve koruyabilecek kudret ve imkana bugün her zamankinden daha çok sahibiz” dedi. Özgür römorkörü ise Yalova’dan KKTC’ye uğurlanacak.

<p>Bağcılar'da 53 yaşındaki İhsan Öztürk'ün başına zorla kolonya döküp maske taktığı videoyu sosyal

Yaşlı adamın başına kolonya dökerek tepki çekmişti: Utandıran görüntüye 5 yıl hapis cezası istendi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

22 Ekim 2020 günlük burç yorumları

Niğde'de 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.