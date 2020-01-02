Son parasıyla aldığı bilete 20 milyon çıktı

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 80 milyon TL’lik büyük ikramiye ‘1358490’ numaralı çeyrek biletlere isabet etmişti. Bursa ve Gaziantep talihlileri dün sabah Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’ne gelerek, paylarına düşen 20’şer milyon liralık ikramiyeyi aldı. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen talihliler adına çekleri, yetkili kamu bankası sorumlularına teslim edildi.

DİĞER BİLETE DE 20 BİN TL

Bursa talihlisi 45 yaşında 3 çocuklu bir inşaat işçisi, Gaziantep talihlisi de 50 yaşında 7 çocuklu bir işçi. Bursa talihlisi çocuklarıyla gezerken cebinde bulunan son 40 lirayla iki bilet aldı. İddiaya göre talihlinin biletlerinin birine büyük ikramiye, diğerine de 20 bin liralık teselli ikramiyesi isabet etti.

TESADÜFEN ÖĞRENDİ

Gaziantep talihlisi de dün akşam kahvede oturduğu sırada içeriye gelen seyyar bayiye “Amorti çıktı mı?” diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrendi. Her iki talihli de bir yıl boyunca ikramiyelerine dokunmayacaklarını ve çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti. Gaziantep talihlisi, ikramiyesinin büyük bölümünü çocuk ve gençlerin eğitimi için değerlendireceğini bildirdi. İzmir talihlisi ise henüz ortaya çıkmadı.

İSTANBUL’DAKİ BİLET SATILMAMIŞ

İkramiye kazanan son çeyrek biletin İstanbul Fatih’te satılmayan bir bilete isabet ettiği öğrenildi. Milli Piyango İdaresi İkramiye, Kontrol ve Çekilişler Daire Başkanı Ayşe Bulduk, geçen yılın tek talihlisi tarafından alınmayan 70 milyon liranın hazineye devredildiğini hatırlatarak, “Paranın akıbetini merak edenler, 2020’de yapılacak okul, sağlık ocağı ve yurt gibi hizmetlere bakabilir” dedi.

8 MİLYON TL DE ÇEYREK BİLETE

İkinci büyük ikramiye olan 8 milyon liranın da çeyrek bilete isabet ettiği açıklandı. Toplam 3 milyon kişiye 436 milyon 500 bin lira ikramiye dağıtıldığı belirtildi.

(AA)